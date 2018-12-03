Milletvekili Erdem ve Başkan Akkaya engellileri unutmadı

Akşehir Sevgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Umut Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Milletvekili Erdem ve Başkan Akkaya'ya AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem'de eşlik etti. Merkezlerde kalan engelli ve bakıma muhtaç kişilerle sohbet eden heyet, merkez yetkililerinden de çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, bu tür merkezlerin zor ama bir o kadar da büyük ve kutsal bir hizmet verdiğine değinerek özellikle bu kurumlarda engelli vatandaşlar için çalışan personelinde büyük bir özveriyle kutsal bir görev yaptığını söyledi. Erdem, “Ben de 16 yıldır siyasetin ve engelliler alanında da birçok çalışmaların içerisinde yer aldım ve 4 yıldır sürdürülen koordinasyon merkezine başkanlık ettim. Bu işlerin miladı 2005'te çıkardığımız kanunla beraber başladı ve bundan sonra Türkiye'de her şey eskisi gibi olmadı. Ağır bakımlılara devletimiz katkı vererek bu imkânları sağladı. Hem engelli okulları hem devlet kaynaştırma okullarında hayal bile edemeyeceğimiz işler yaptı. Bunların yanında evinde bakacaklara da bir asgari ücretle ailesini de destekledik. Özürlü maaşlarını artırdık ve daha sonra yaşlı maaşlarıyla birlikte devletin desteğini alamayan bir kesim kalmadı. Bu işlerin hepsinin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti vardır. Onun bu konuda ki talimatları var ve ondan sonrada da bütün ilgili bakanlarımız bu politikaları en iyi şekilde devam ettirdi” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Akşehir Belediyesi olarak engelliler için Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Taksi, çeşitli kurslar ve eğitim kültür gezileri düzenlediklerine dikkat çekerek bundan sonrada tüm engelli hemşehrilerinin yaşam şartlarını güzelleştirmek ve iyileştirmek adına proje ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Milletvekili Erdem ve Başkan Akkaya beraberindeki heyetle birlikte Akşehir Gençlik Merkezi'ne geçerek burada antrenman yapan Türkiye Paravolley Milli Takımı antrenmanını izleyerek antrenörlerinden takım hakkında bilgi aldı.