Milletvekili Esin Kara: “Beyin göçü engellenmeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye'de beyin göçünün engellenerek, üstün zekalı çocukların küçük yaşta tespit edilip özel olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda partisi adına söz alan MHP Konya Milletvekili Esin Kara, geride bıraktığımız Şeb-i Arus'un 745'inci yıl dönümünde Mevlâna Celâlettin Rûmi'yi rahmetle anarak, tüm milletvekillerini Konya'yı görmeye davet etti.

Konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra küresel güçlerin Türkiye'yi yalnızlaştırma hedefiyle başlayan, ekonomiyi ve siyaseti yönlendirmek amacıyla kur ve faiz oranları üzerinde yaptıkları saldırıları yaşadığımıza değinen Kara, ekonominin istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini vurgulayarak, “Ekonomide, iç ve dış siyasette milletimize yaşatılan bu belirsizlik, güven kaybı, istikrarsızlık yatırımcılar üzerinde etkili olmuş, iç ve dış yatırımlar durma seviyesine gelmiştir. Özellikle kamu kesiminde, sabit sermaye yatırımlarının artırılması, ithalatta ara mal ithalatından çok yatırım ithalatına önem verilmesi önemlidir. Gelirin, üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılması, ekonominin ayakta kalması için yatırımların artırılması gerekmektedir. Yatırımların artırılması için yatırım bankacılığı konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması bu noktada önem arz etmektedir” dedi.

“Beyin göçü engellenmeli”

Milletvekili Kara sözlerine şöyle devam etti; “İleri teknolojiyi üretme ve satma konusuna ağırlık verilmeli, AR-GE çalışmalarına verilen destekler artırılmalıdır. Beyin göçünün engellenmesine çalışılmalı, üstün zekalı çocuklarımız küçük yaşta tespit edilerek özel olarak yetiştirilmelidir. Tüketici tercihleri konusunda halkımız bilinçlendirilmeli, yerli ve millî ürünlerin tüketilmesine ağırlık verilmelidir.”

Konuşmasında kendisinin de mali müşavir olduğunu hatırlatan Esin Kara, ülke gelirinin tarhını, tahakkukunu, tahsilini yapan serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorunlarıyla ilgili partisinin yakın zamanda kanun teklifini TBMM gündemine getireceğini ve destek isteyeceklerini aktardı.

“En kötü şey ümitsizliktir”

Türkiye ekonomisi üzerine tarihten örnekler veren Kara, “Kendimize güvenelim, ümitsiz değiliz” dedi. Kara, “Ülkemizin içinde bulunduğu durumda en kötü şey ümitsizliktir. 18 Şubat 1923'e dönelim, 1'inci İzmir İktisat Kongresi, vatanımızın her yeri karış karış işgal edilmiş, düşman çizmesinin basmadığı yer kalmamıştı. Tersanelerimiz gitmiş, ordumuz dağıtılmıştı; fabrikalarımız yıkılmıştı, üretim yapacak hiçbir şeyimiz, hiçbir gücümüz yoktu. Bugün, o günden daha zor durumda değiliz. Biz, 1'inci ve 2'nci İzmir İktisat Kongresi'yle çok şeyi başardık, o yüzden muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Kendimize güvenelim, ümitsiz değiliz” ifadelerini kullandı.