Milletvekili Esin Kara'dan, mali müşavirlere arabuluculuk talebi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na bağlı çalışan meslek mensuplarına da ara buluculuk yapma hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 20'nci maddesine bir ek yapılarak 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na bağlı çalışan meslek mensuplarına da ara buluculuk yapma hakkı verilmesi gerektiğini söyledi. Kara, “Çünkü bir serbest muhasebeci mali müşavir, bir yeminli mali müşavir olabilmek birçok meslek dalına göre daha zor olmaktadır. Dört yıllık ya da beş yıllık üniversite eğitiminin arkasından adayın karşısına serbest muhasebeci mali müşavirlik staja başlama sınavı çıkmaktadır. Üç yıl süren stajın ara dönemlerindeki sınavların ardından staj sonunda serbest muhasebece, mali müşavirlik yeterlilik sınavları yapılmakta; sekiz tane yazılı sınavda başarılı olan serbest muhasebeci mali müşavir olabilmektedir. On yıllık tecrübe ve on yazılı sınavın ardından yeminli mali müşavirlik hizmeti yapılabilmektedir” dedi.

"Ticari olayların mutfağında mali müşavirler vardır"

Milletvekili Esin Kara, alanında yeterli ihtisas ve eğitime sahip mali müşavirlerin mesleki görüş ve mesleki yargılarıyla uzlaştırmacı olarak, bilirkişi olarak, konkordato komiseri olarak hukuka yardımcı olabilirken ara bulucu olarak bu alanda hizmet verememelerinin kabul edilemez bir gerçek olduğunu vurguladı. Kara, “Ticari olayların mutfağında mali müşavirler vardır. Konuyu analiz edip doğru karar verilmesinde ve hukukçuyla birlikte veya ayrı hizmet vermesinde uyuşmazlıkların hızla çözüleceğine inanmaktayım. Kaldı ki işçi-işveren uyuşmazlıklarında, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai gibi sorunların çözümünde mali müşavirlerin mesleki yargısı uyuşmazlıkların çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 20'nci maddesine yapacağımız bir ekle 3568 sayılı Yasa'ya tabi meslek mensuplarına ara buluculuk hakkı verebiliriz. Böylece, arabuluculuk faaliyetiyle yasama amacına ulaşmış olup, arabuluculuk faaliyeti teknik bilgiye dayanan, meslek mensuplarınca kısa sürede yerine getirilmiş olacaktır. Yıllardır uzmanlık alanlarında bir ilerleme bekleyen meslektaşlarıma yasama olarak katkıda bulunmuş oluruz” diye konuştu.