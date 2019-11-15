Milletvekili Esin Kara'dan özel öğrencilere ziyaret

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Eğitimciler tarafından karşılanan Esin Kara, atölyelerde öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle masa tenisi oynayıp kilden çömlek yapan Kara, ahşap boyama çalışmasına katılarak müzik aleti çaldı. Milletvekili Esin Kara'ya ziyareti anısına bir öğrenci hazırladığı ‘Üç Hilal' amblemli el işi ürünü hediye etti.

Burada eğitim gören öğrencilerin birer emanet olduğunu kaydeden Esin Kara, “Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme için emek veren ve özveri ile çalışan tüm idari kadro ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Özel öğrenciler aldıkları eğitimler sayesinde sosyal hayata daha çabuk adapte oluyor. Kendilerine olan özgüvenleri gelişiyor ve diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurabiliyor. Bizlere düşen özel öğrencileri ötekileştirmeden yaşadığımız toplumun bir parçası olduklarını kabullenip onlarla iç içe olmaktır” dedi.