Milletvekili Kara, Devlet Tiyatrosunda kadro sorununu gündeme taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Devlet Tiyatroları personelinin kadroya geçirilmesi ile ilgili soruları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yöneltti.

Milletvekili Esin Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde, Devlet Tiyatrosunda çalışanların kadroya alınmasına ilişkin beklentileri gündeme getirdi.

Bu yıl kuruluşunun 70. yılını kutlayan Devlet Tiyatrolarında görev yapan yalnızca 500 kadrolu personeli bulunduğunu hatırlatan Kara, Devlet Tiyatrolarının bu alanda yaşamış olduğu tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen yılda 6 binden fazla kez perde açarak bu yönü ile dünyanın önde gelen tiyatroları arasında yerini aldığını kaydetti.

Milletvekili Kara, Bakan Ersoy'a, “Devlet Tiyatrolarının daha iyi bir hizmet verebilmesi için yeni bir kadrolu personel alımı olacak mıdır? Sözleşmeli olarak görev yapan sanatçıların kadroya alınması planlanmakta mıdır? Kadrolu personel alımına yönelik bir çalışma varsa, bu durumda sözleşmeli personellere yönelik bir öncelik tanınması mümkün müdür? Sözleşmeli sanatçıların Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç dahilinde kişinin talebi olmaksızın çalışma yerinden farklı bir ilde görevlendirilmesi ve sanatçının görevi kabul etmemesi neticesinde sözleşmesinin feshedilmesi hükmüne yönelik bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?” şeklinde sorularını yöneltti.