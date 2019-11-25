İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Kara, öğretmenlerle buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, öğretmenler ile bir araya geldi.


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bacıyan-I Meram Kadın Girişim ve Üretimi İşletme Kooperatifinde düzenlenen programda eğitimcilerle kahvaltıda buluşan MHP Konya Milletvekili Esin Kara, öğretmenlerin talep ve isteklerini dinledi.


Burada konuşan Esin Kara, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Onları anmak sadece bir güne sığdırılamaz. Ecdadımız her zaman öğretmene saygı duymuştur. Bizim tarihimizde öğretmenler, şehzadeler, padişahlar yetiştirmiştir. Bugün de bu bilinç ile Bağbuğumuz Alparslan Türkeş'in İlimcilik felsefesi ile öğrencilerinizi yetiştiriniz. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.


Programa MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, İl Kadın Kolları Başkanı Gülay Selek, sendika, vakıf ve derneklerin Konya şube başkanları ile temsilcileri de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.