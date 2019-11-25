Milletvekili Kara, öğretmenlerle buluştu

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bacıyan-I Meram Kadın Girişim ve Üretimi İşletme Kooperatifinde düzenlenen programda eğitimcilerle kahvaltıda buluşan MHP Konya Milletvekili Esin Kara, öğretmenlerin talep ve isteklerini dinledi.

Burada konuşan Esin Kara, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Onları anmak sadece bir güne sığdırılamaz. Ecdadımız her zaman öğretmene saygı duymuştur. Bizim tarihimizde öğretmenler, şehzadeler, padişahlar yetiştirmiştir. Bugün de bu bilinç ile Bağbuğumuz Alparslan Türkeş'in İlimcilik felsefesi ile öğrencilerinizi yetiştiriniz. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Programa MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, İl Kadın Kolları Başkanı Gülay Selek, sendika, vakıf ve derneklerin Konya şube başkanları ile temsilcileri de katıldı.