Milletvekili Kara: “Suça sürüklenen çocukların sorunları incelenmeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, suça sürüklenen çocukların sorunlarının incelenip çözüme kavuşturulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergesi verdi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara yaptığı açıklamada, suça sürüklenen çocukların yaşadıkları sorunların, toplumda bu sebeple açılan yaraların tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik altyapının hazırlanması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması için teklif verdiğini bildirdi.

Çocukların suç unsuru olarak kullanımının engellenmesi ve çocukların korunmasının ilk gaye olması gerektiğinin altını çizen Kara, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2008-2016 yılları arasında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan çocuk sayısı 104 bin 531'e ulaşırken, suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine 107 bin 984 çocuğun 25 farklı suç olayına karışarak getirildiği, çocukların yüzde 34.4'üne yaralama, yüzde 24.8'ine hırsızlık, yüzde 6.2'sine uyarıcı madde kullanmak, yüzde 3.9'una ise mala zarar verme suçları isnat edildiğini hatırlattı.

Sayıları gün geçtikçe artan suça sürüklenen çocukların geleceğimiz için nasıl bir tehlike oluşturduğunu ve çocukların çalınan hayatlarının geri döndürülemez şekilde zarar gördüğünü ifade eden Esin Kara, “Bu bakımdan Çocuk Koruma Kanununda yer alan ‘Korunma ihtiyacı olan bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suça sürüklenen çocukların korunması haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması esastır' beyanına istinaden suça sürüklenen çocuklarımızın yaşadıkları sorunlar, toplumumuzda bu sebeple açılan yaraların tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik altyapının hazırlanması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için TBMM araştırması açılması uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.