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Milletvekili Kara, tarımsal danışmanlığı gündemine aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, çiftçinin yaşam standardının yükseltilmesine yönelik Tarımsal Danışmanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.


MHP Konya Milletvekili Esin Kara, çiftçinin tarımsal problem çözme bilgi ve becerisinin artırılması, kırsal alanda yaşam standardının yükselmesini sağlamak amacıyla eğitim, yayım ve danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan Tarımsal Danışmanlar hakkında Bakan Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi verdi.


Milletvekili Kara önergede, Konya'yı da etkileyen bazı hususların üzerinde durdu. 2020 yılı için Konya'ya 35 Tarımsal Danışman kontenjanı verildiğini hatırlatan Milletvekili Kara, "İllere yönelik oluşturulan kontenjanların belirlenmesinde kullanılan temel unsur nedir? Tarım potansiyeli ve nüfus bakımından Konya'dan daha küçük olan illerde kontenjan sayısının daha yüksek tutulmasının nedeni nedir? Konya için ayrılan bu kontenjanın yetersiz kalması halinde yıl içerisinde kontenjan artışına gidilmesi söz konusu olabilir mi?” diye sordu.

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