Milletvekili Orhan Erdem: “Konya'mız mesleki teknik eğitimde ön sıralarda”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, ziyaret ettiği Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Türkiye'ye örnek bir okul olduğunu ve ayakkabı üretiminde ARGE merkezi haline geleceğini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ayakkabı üretimi üzerine eğitim veren Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü ve öğretmenlerden bilgi alan Milletvekili Erdem, mesleki anlamda okulun ayakkabı üretim sektörüne büyük katkı sunduğunu belirtti. Ayakkabı teknolojisi üzerine üretim ve çalışmalar yapılan okulda öğrencilerin ayakkabı üretimi yanında tasarımı da yapması planlanıyor.

Okulda incelemelerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Meclisimizin 26 Ocak'a kadar ara vermesi nedeniyle Konya'da çeşitli ziyaretler yapıyoruz. En önemli gündemimiz her zaman eğitim oluyor. Benim de önceki görevlerim ve Konya Milletvekilleri adına da eğitim çalışmalarını izleme görevim nedeniyle bugün ziyaretlerimiz oldu. Aykent Mesleki ve Teknik Meslek lisemizi ziyaret ettik. Türkiye'de çok öncü okullardan birisi Bu arada bakanlığımız yeni bir politika ile bu okulları kapatarak çıraklık ve yaygın eğitime dönüşünü uygun buldu. Bu haberden sonra il müdürümüz ve arkadaşlar ile alanında görev yapan bizzat sanayici kardeşlerimizin uyarılarıyla birlikte bakanlık ziyaretlerimizde Türkiye'de sadece İstanbul'da ve Konya'da mesleki Anadolu Lisesi olarak devam etmesine onay verilen iki okulumuz oldu. Bu ziyaretlerde hem bu iki okulumuzun devamını sağladık hem de ARGE merkezi olması konusunda bakan yardımcımızın da onayıyla Konya'daki bu ARGE merkezini okulumuza getirmiş olduk. İlk projeleri de bir laboratuvar kurarak dünyaya ihraç edilen bu ayakkabıları çeşitli kullanılan malzemeleri analizlerini de yapabilecek bir sektöre laboratuvarı kurma aşamasında çalışmasının olduğunu biliyoruz. Kısaca Konya'mız mesleki teknik eğitimde ön sıralarda inşallah bu çalışmalarla daha da yükseltmek istiyoruz. 2015 yılında ayakkabıcılar sitesindeki bu okulumuzu zaten proje okulu yapmıştık. Proje okulu olması da ekstra akademik eğitim yükseltebilecek dersler verebilmeyi de sağlıyor. İnşallah sektörden arkadaşlar il Müdürümüzün nezaretinde onlara daha iyi hizmet verecek şekle getirecekler” ifadelerini kullandı.