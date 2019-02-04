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Milletvekili Samancı KONESOB yönetimiyle istişare toplantısında buluştu

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyesi Başkanlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.


KONESOB Toplantı salonunda gerçekleşen istişare toplantısında bir konuşma yapan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin ve Türk halkının bu süreçte birlik ve beraberliğini muhafaza etmesinin önemine vurgu yaptı. KONESOB'un Konya'nın en önemli meslek kuruluşlarından biri olduğunu belirten Samancı, Türkiye üzerinde kurulmaya çalışılan çirkin senaryolara karşı el birliğiyle mücadele verilmesinin şart olduğunu ifade etti.


İstişare toplantısında KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlar, Milletvekili Gülay Samancı'ya esnaf ve sanatkarların beklentilerini, talep ve isteklerini iletti. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, her daim Esnaf Teşkilatının yanında olan ve sorunların çözümü noktasında gayret sarf eden Milletvekili Samancı'ya teşekkür etti.

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