Milletvekili Selman Özboyacı gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya İl Başkanlığındaki toplantıda Selman Özboyacı'ya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yüzbaşıgil ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Pekkutucu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Özboyacı, “Cumhurbaşkanımız, 31 Mart Seçimlerinden sonra Büyükşehirler arasında en yüksek oy oranını yakalayan Konyamıza bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretinde de eğitimden, sağlığa, enerjiden spor yatırımlarına kadar 645 milyon liralık toplam tutarda 88 kalemde tesisisin açılışı yaptı. Konyalı hemşehrilerimiz de Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Bu sebeple tüm hemşehrilerime Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde gösterdikleri teveccüh sebebiyle çok teşekkür ediyorum ”dedi.

“Cumhurbaşkanımız müjdelerle geldi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya yine müjdelerle geldiğine değinen Özboyacı, “Cumhurbaşkanımız Konya mitinginde çok önemli müjdeler verdi. İlk olarak Cumhurbaşkanımız metro müjdesi verdi. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle metro bir vizyon projesidir. Metroyu bugünden çok Konya'nın yarınına faydalı olacak proje olarak görüyoruz. İlk etabının ihalesi Eylül ayının sonunda gerçekleştirilecek ve Konya'nın hayali olan ve heyecanla beklediği projeye başlamış olacağız. Konya denilince tarım akla gelir. Hükümetlerimiz her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız şeker kotasının yüzde 5'ten yüzde iki buçuğa kadar düşürüleceğinin müjdesini verdi. Çiftçilerimizin bu noktada çok memnun olduğunun altını çizmek istiyorum. Yine pancar alım fiyatı çiftçilerimizce merakla bekleniyordu. Bu da 235 liradan 300 liraya yükseltilmiş oldu. Bizim çok önemsediğimiz bir başka müjde de İslam Dayanışma Oyunları'nın 2021'de şehrimizde düzenlenecek olması. Bu artık Konya'yı İslam ülkeleri şehirleri arasında daha saygın bir yere getirecektir. Bu oyunlar şehrin tanıtımına katkı yapacağı gibi, şehre yeni yatırımlar gelmesini sağlayacaktır. Bu oyunlarla pek çok farklı alanda pek çok tesis Konyamıza inşa edilmiş olacak. 56 ülkeden 3 bine yakın sporcu şehrimize gelecek ve 21 farkı spor branşında mücadele edecek” şeklinde konuştu.

“Konya'nın marka şehir olması için çalışıyoruz”

Konya'nın hemen her alanda bir marka şehir olması için çalıştıklarını söyleyen Özboyacı, “18 yıllık AK Parti hükümetlerimiz boyunca Konyamıza yapılan yatırımlarla bu şehrin ne kadar büyük bir marka haline geldiğini görüyoruz. Bu dönemde başta Mavi Tünel, Yüksek Hızlı Tren gibi Konya'yı ciddi manada ön plana taşıyan bazı yatırımlar gerçekleştirildi. Yüksek Hızlı Tren hatları ile Türkiye'nin dört bir yanının bir biri ile buluşturduk. YHT Karaman hattında da artık sona gelindi. Bu hattın devamında Konya'yı hızlı trenle Mersin'e bağlanması noktasında çalışmalar yapılıyor. Biz bu hattı çok önemsiyoruz. Bu hattın tamamlanması ile Konya sanayisinin ihracatına ciddi anlamda katkısı olacaktır. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'sinin taşınması konusunda da ciddi anlamda aşama kaydedildi. Sanayi esnafımızın büyük bir kısmı bu projeden memnun. Şehrimizin yine çok önemli projelerinden bir tanesi de 1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi. Burada da çalışmalarda sona gelindi. Eski Stadyum olarak bildiğimiz şehrin merkezindeki alan Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile Millet Bahçesi olarak düzenlenecek. Millet Bahçelerini önemsiyoruz. Kamunun yararına olan alanları yeşil alan olarak düzenlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Millete hizmetten daha üstün bir şey görmedik”

AK Parti'nin millete hizmet odaklı bir siyasi hareket olduğuna değinen Özboyacı, “Biz hiçbir zaman millete hizmetten daha üstün bir şey görmedik. Bizim en önemli gündemimiz millete hizmettir. Millete hizmet için önümüze çıkan engeller varsa meşru yollarla hukuk kuralları çerçevesi içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz laf değil icraat partisiyiz. Milletimiz bizi icraatlarımızla tanır. İnsan hayatına temas eden her alanda AK Parti bu ülkeye çağ atlatmıştır. Biz gücümüzü hiçbir zaman bir vesayet odağından almadık. Her zaman gücümüzü milletimizin iradesinden aldık. Milletimizin iradesine sahip çıkmaya, milletimize hizmet için koşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.