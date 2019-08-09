Milletvekilleri Kara ve Erdem Konya SMMMO'da

Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal ve yöneticilerle görüşen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, yeni yönetimi tebrik etti. Kara ve Erdem, Konya SMMMO'nun çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdil Erdal, “Vekillerimiz aynı zamanda oda üyesi mali müşavir meslektaşlarımız. Mesleki anlamda sorunlarımızı bilen ve mecliste sesimiz olan vekillerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da ziyaretlere katıldı.

Başkan Erdal'dan Kurban Bayramı mesajı

Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Erdal açıklamasında, “Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan kurbanın ve Kurban Bayramının anlamını çok iyi idrak etmeliyiz. Kurban bir nevi elimizle verdiğimize gönlümüzü de vermektir. Bu günler, Hac ibadetinin ifa edildiği, kültürleri ve coğrafyaları farklı milyonlarca Müslüman'ın, dualar eşliğinde, kardeşliği ortaya koyduğu günlerdir. Bu kapsamda bayram süresince şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine onların hepimizin ailesi olduğunu hissettirmeye, kimsesiz, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızın yanında olmaya, aile efradımızla bir araya gelmeye, büyüklerimizi ziyaret ederek hayır duasını almaya, küçüklerimizin mutluluğuna ortak olmaya ve bu sayede bayramı bayram tadında yaşama ve yaşatmaya gayret göstermeliyiz. Bu doğrultuda Kurban Bayramının milletimize ve İslam alemine barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyor, başta meslektaşlarım olmak üzere, hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.