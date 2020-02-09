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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocuklara özel ilgi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya’da kendisine el sallayan çocukları görünce yanlarına giderek sohbet edip, istekleri olup olmadığını sordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da kendisine el sallayan çocukları görünce yanlarına giderek sohbet edip, istekleri olup olmadığını sordu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Seyit Ulugülyağcı İmamhatip Ortaokuluna girerken hemen yan tarafta bulunan Selçuk Rebii Karatekin Ortaokulunun bahçesinden kendisine el sallayarak seslenen öğrencileri görünce yanlarına gitti. Bakan Selçuk'un bu hızlı hamlesi il protokolünü ve okul açılışı için gelen vatandaşları şaşırttı. Vali, belediye başkanı ve il protokolü de Bakan Selçuk'un peşinden koştu. Bakanın koşarak yanlarına gelmesine şaşıran öğrencilerin heyecanlandıkları gözlemlendi. Bakan Selçuk öğrencilerle sarılıp kucaklaşarak sohbet etti. Selçuk, “Bir isteğiniz var mı?" diye sorduğu çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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