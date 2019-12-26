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Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yıl dönümünde anılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, milli şair Mehmet Akif Ersoy’u 83’üncü ölüm yıl dönümünde anıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u 83'üncü ölüm yıl dönümünde anıyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi, vefatının 83'üncü yılında milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anlatan tiyatro oyunu sahneledi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Gitme Ey Yolcu” isimli oyun, usta oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından sahnelendi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören oyunda, ömrünü milli mücadele ruhuna adayan Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer verilerek, istiklal mücadelesi süresinde yaşadıkları anlatıldı. Tiyatroseverler, Yenilmez'in tek kişilik performansını büyük dikkatle izleyerek zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.


Konya Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83'üncü yıl dönümü kapsamında Cuma günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde “Hayatı, Hatıratı ve Bestelenmiş Şiirleriyle Mehmet Akif” konulu bir program gerçekleştirecek.

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