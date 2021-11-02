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Minibüs sazlıkların içine devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarındaki sazlıkların içerisine devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarındaki sazlıkların içerisine devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı. Silah fabrikasına ait olduğu öğrenilen minibüsteki av tüfeği malzemeleri başka bir araca nakledildi.


Kaza, Beyşehir-Derebucak Karayolu'nun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halinde olan 42 BCE 71 plakalı minibüs, Yeşildağ Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki sazlıklar içerisine devrildi. Ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan S.A. ve U.K. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir silah fabrikasına ait olduğu öğrenilen minibüsün Üzümlü Mahallesi'nden Beyşehir ilçe merkezine seyir halinde olduğu öğrenilirken, kaza sonrası minibüste bulunan av tüfeği malzemeleri de başka bir araca nakledildi. Minibüs çekici tarafından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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