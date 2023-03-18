Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli İlçesinde, yolcu minibüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Abay'a (65), M.Y. idaresindeki 42 YM 033 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Hüseyin Abay, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

Kazayla, ilgili soruşturma sürüyor.