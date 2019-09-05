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Minik zabıtalardan Başkan Oprukçu'ya sürpriz ziyaret

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ve zabıta kıyafeti giyen minikler Zabıta Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’yu makamında ziyaret etti.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ve zabıta kıyafeti giyen minikler Zabıta Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti.


Ziyaretin sürpriz konuğu olan minik misafirlerin gelişi ile mutluluğu bir kat daha artan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Miniklere üniformalarının çok yakıştığını belirten Oprukçu, “Sizler geleceğimizin teminatısınız. Çok çalışacak ve bu makamlarda, mevkilerde sizler olacaksınız buna yürekten inanıyorum. Bizler de bu süreçte sizlerin gelişiminizde ve geleceğe hazırlanmanızda üzerimize düşen görevleri elimizden geldiğince yerine getireceğiz. Nihayetinde vatanına, milletine, bayrağına ve değerlerine sahip çıkan sizlerle gurur duyacağız” dedi.


Zabıta Haftasının vazifesini sorumluluk şuuru içerisinde ifa ettiklerini belirten Oprukçu, “Görevlerimizi sağlıklı olarak yaptığımız, Ereğlimizin huzurlu geleceğine katkı sağladığımız, şehirde düzenin sağlanması hususunda görevlerimizi layıkıyla yerine getirdiğimiz nice haftalara, günlere, aylara vesile olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm zabıta personelimizin ve zabıtalık görevini layıkıyla yerine getiren tüm vatandaşlarımızın Zabıta Haftasını tebrik ederim” ifadelerini kullandı.


Ziyaretin sonunda Başkan Oprukçu minik zabıtalara hediye takdiminde bulundu.

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