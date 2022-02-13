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Misafirliğe gittiği kamyonetinin aküsünü çaldılar

Konya’nın Kulu ilçesinde misafirliğe giden vatandaşın apartmanın önüne park ettiği kamyonetinin aküsü çalındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde misafirliğe giden vatandaşın apartmanın önüne park ettiği kamyonetinin aküsü çalındı.


Olay, dün akşam Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AAK 681 plakalı kamyonetiyle yakınlarına misafirliğe giden sürücü, misafirlik dönüşü bindiği kamyonetini çalıştıramadı. Aracını kontrol ettiğinde aküsünün çalındığını anlayan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, aküyü çalan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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