MMO Konya Şube Başkanı Altun: “Öğretmenlik yüce ve onurlu bir meslektir”

Aziz Hakan Altun, öğretmenliğin saygın, yüce ve onurlu bir meslek olduğunu söyledi.

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun açıklamasında, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Altun, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 90 yıl önce ‘Millet Mekteplerinin Başöğretmeni' ünvanının verilmesi nedeniyle, 1981 yılından bu yana kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün bir yenisini daha kutlamanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslektir. Bu açıdan düşünüldüğünde bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın, yüce ve onurlu bir meslektir. Sevgileriyle içimizi, yeniliği, gelişmeyi ve bilimi anlatarak düşüncelerimizi aydınlatan öğretmenlerimizin bu güzel gününü bütün coşku ve içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.