MMO Konya Şube Başkanı Altun: "Yerli otomobilin üretim tesisin bölgemize kurulmasını istiyoruz"

MMO Konya Şubesinin kuruluşunun 65. yılı geleneksel gecesi ve iftar programı bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun yaptığı konuşmada, Sanayi Yatırım Teşvik projesinde Konya'nın yerinin olması gerektiğini söyledi. Altun, “Başta otomotiv yan sanayisi olmak üzere bulunduğu tarım makineleri, gıda makineleri vinç ve asansör ekipmanları gibi girdiği her sektörde ülkemizde önde gelen illerinden olması nedeni ile yerli otomobil fabrikasının Konyamıza kurulması hakkımız olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca ilçelerimizde sanayi merkezlerinin artması için Yatırım Teşvik Bölgesi durumunun illere göre değil, ilçeler baz alınarak yeniden düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Bu sayede bölgemize uluslararası ve ulusal firmaların gelmesinin önü açılmış olacaktır” diye konuştu.

Programa, Konya Sanayi Odası Başkanı Memis Kütükcü, odayı bağlı danışmanlar kurulu, üyeler ve diğer oda temsilcileri ile davetliler katıldı.