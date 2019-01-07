MMO Konya Şubesi 15 yıllık tiyatro geleneğini sürdürdü

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hasan Altun, 15 yıllık tiyatro geleneğini devam ettirdiklerini belirterek, “Oda üyelerinin aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilmeleri, üyeler arasındaki dostluk ve birlikteliğin arttırılması ve mühendis camiasının oda çatısı altında bir araya getirilmesi bu etkinliklerin düzenlenmesindeki en önemli amaç olmaktadır. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen sosyal etkinliklerden biriside Konya Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirilmiştir. Turgut Özakman'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Bengisu Gürbüzer Doğru'nun yaptığı 2 perdelik ‘Fehmi Paşa Konağı' isimli oyunu odamız üyeleri ve aileleri için Konya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmiş, üyelerimiz, aileleriyle birlikte eğlenmiş, günün stresini birazda olsa üzerlerinden atmışlardır. Tiyatronun insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olması ve günümüzdeki teknolojik gelişmelere karşı çağımızda da vazgeçilmezliğini korumuştur. Yaşamın bir parçası olan tiyatro sahnelerinde insanlığa ait tüm değerler bulunmaktadır. Bu nedenle makina mühendisleri odası olarak düzenlenen bu tür sosyal etkinliklerle üyelerimizin ve ailelerin birbirine bağlı olarak güzel vakit geçirmeleri sağlanmaktadır. Odamız mesleğimizle ilgili konuların yanında toplumumuzu ilgilendiren her türlü konuda etkinlikler düzenlemeye bundan sonrada devam edecektir” diye konuştu.