MMO Konya Şubesinde "Çocuklarda ekran bağımlılığı" semineri

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi (MMO) sosyal etkinlikler kapsamında, "Çocuklar ve Gençler Ekseninde Ekranlara İlişkin Doğrular ve Yanlışlar" konulu seminer düzenledi.

MMO Konya Şubesi teknik çalışmaların yanında üyelerinin ve ailelerinin katlımı ile birçok sosyal etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda “Çocuklar ve Gençler Ekseninde Ekranlara İlişkin Doğrular ve Yanlışlar” konulu seminer düzenlendi. Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Hilmi Çetin'in sunumuyla gerçekleştirilen seminere oda üyeleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, çocukların iyi yetiştirilmesi ve onlara güzel bir gelecek hazırlamanın önemine vurgu yaptı. Altun, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmelere toplumun uyumuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

Dr. Fatih Hilmi Çetin de yaptığı sunumunda, “Çocuk, yetişkinler ve toplumsal kurumlar tarafından korunması, kollanması gereken en küçük bireydir. İnsanlarda çocukluk çağı, sosyalleşme ve iletişim kurma becerisinin arttığı ve karmaşık hale gelmeye başladığı dönem olarak önem taşımaktadır. İletişim kurmanın önemli olduğu bu dönemde özellikle televizyonun, çocuklar için en etkili ve tercih edilen eğlence araçlarından birisi olarak öne çıktığını görmekteyiz. Bunun yanında günümüzde sosyal medya ve diğer iletişim materyalleriyle sanal dünyada var olan çocuk ve genç kuşak ile karşı karşıyayız. Tabletleri ve cep telefonları ile hızla bilgi toplayan ve kullanan bir kuşağı kaybetmemek için çaba sarf etmeliyiz. Bunun içinde çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmeli, baskı kurmamalı, onları uzaktan takip ederek, ne yaptıklarından haberdar olmalıyız. Bilmeliyiz ki şu dönemde bazı oyunlar neredeyse uyuşturucu gibi bağımlılık yapmaktadır. Kolay ve her yerde ulaşılabilirlik sayesinde ekranlardan kopmayan çocuklar için en önemli sorun; gerçeklik algısının bozulmasıdır. Çocuklara kurmaca gerçeklikler içinde sunulan içerikler, onları somut yaşam pratiklerinden ve gerçekliklerinden uzaklaştırmaktadır. Ekran bağımlılığı nedeniyle sosyal yaşamda çok az konuşan, kendini ifade edemeyen, yaşam becerileri gelişemeyen, gerçeklik algısı sürekli kırılan çocuk ve gençlerimiz bulunmaktadır. Sınırlandırma ve dengeli kullanımdan başlayarak, çocuklarımızın ekran pratiklerini kontrol etmeliyiz” dedi.

Etkinlik katılımcıların sorularının yanıtlanması ve Dr. Fatih Hilmi Çetin'e verilen teşekkür plaketinin takdimiyle sona erdi.