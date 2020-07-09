MMO Konya Şubesinden toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk uyarısı

Aziz Hakan Altun, pandemi sürecinde toplu taşıma araçlarında sağlıklı ve güvenli yolculuk yapılabilmesine yönelik uyarılarda bulundu.

MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun yaptığı açıklamada, kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını ülkemizi de çok ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek vaka-vefat sayılarının, bütün vatandaşların devletin belirlediği hijyen ve izolasyon kurallarına harfiyen uyması gerektiğini söyledi. MMO olarak korona virüs (Covid-19) salgının etkilerini azaltabilmek adına havalandırma sistemlerinin kurulması ve çalıştırılmasının ciddi bir önem arz ettiğine dikkat çeken Dr. Altun, “Kapalı bir alanda özellikle hava sirkülasyonunun olmadığı yerde virüslerin ortama yayılma etkisinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle pandemi sürecinde karayolu üzerinde sağlıklı ve güvenli toplu taşıma yapılabilmesi için toplu taşıma araçlarının en iyi performansa sahip olmasına yönelik önlemleri şöyle sıralayabiliriz: Taze havanın doğal yollarla pencere, açılır tavan penceresi, duraklarda kapı açılması vb. araç içine alınması sağlanmalıdır. Araç iç hava sirkülasyonu yapılmamalı, bu amaçla, araç iç hava sirkülasyon düğmesi mutlaka kapalı olmalı veya iptal edilmelidir. İklimlendirme sisteminin mümkün olduğunca fazla dış hava ile çalıştırılması için teknik önlemler alınmalıdır. İklimlendirme sisteminin zorunlu olmadıkça kullanılmaması ve yolcuların rahatsız olmadan maskeyi sürekli olarak takabilmeleri için termal konfor sağlanmalıdır. Bu amaçla araç içi sıcaklığı şehir içi otobüslerde 26-28 derece, şehirlerarası otobüslerde 24-26 derece olarak ayarlanmalıdır.

“Ulaşımla ilgili tüm birim çalışanlarına eğitim verilmelidir”

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve dezenfektasyonu daha sık yapılmasını belirten Dr. Altun, “Araç içi ortam ve yüzey dezenfektasyonunun gerçekleştirilmesi için yerel yönetimlerin koordinasyonunda ilgili kurallar belirlenmeli, bu işlem eğitimli ve yetkilendirilmiş uzman ekipler tarafından uygulanmalı, ileriye yönelik olarak bu işlemlerin otomatik ve akıllı uygulamaları geliştirilmelidir. Merkezi bir yazılım geliştirilerek hangi araca ne işlem yapıldığının, uygulamaların daha kolay denetlenmesi ve izlenmesi sağlanmalıdır. Pandemiye karşı mücadelede alınan önlemlerin etkinliği için ulaşımla ilgili tüm birim çalışanlarına servis elemanları, şoförler, denetim ekibi vb. eğitim verilmelidir. Şehir içi otobüs sürücüsünün pandemiye karşı korunması için, güvenli ve ergonomik sürüş pozisyonu bozulmadan, separatör uygulanmalı ve bu alandaki sıcaklığın konfor sıcaklığını 26-28 dereceyi geçmemesi sağlanmalı, sürüş güvenliği açısından maske kullanımı zorunlu olmamalıdır. Tüm otobüs sürücülerinin çalışma ve dinlenme süreleri yeni şartlara göre düzenlenmeli, şehirlerarası otobüs sürücülerinin daha sık molalarla hem dinlenmeleri hem de otobüsün kapıları açılarak temiz havayla havalanması sağlanmalıdır” şeklinde açıklamada bulundu.

“Araç üreticisinin bilgisi ve onayı olmadan sistemlerde değişiklik yapılmamalıdır”

Araç içi havalandırma ve iklimlendirme sisteminin fabrika çıkış ayarlarında olmasının sağlanmasını söyleyen Altun, “ Araç üreticisinin bilgisi ve onayı olmadan bu sistemlerde değişiklik veya tadilat yapılmamalıdır. Bu amaçla sistemlerin bakım ve onarımları sadece yetkili teknik servis ve/veya eğitim almış uzman teknik elemanlar tarafından yapılmış olmadır. Bu sistemlerle ilgili donanımların üretici tavsiyesi ve fabrika tarafından belirlenmiş teknik özelliklere göre ayarlanması ve kullanılması sağlanmalıdır. Pandemi süreci için önerilen yeni ayarların sıcaklık ayarı, iç sirkülasyonun kapatılması, temiz havanın artırılması vs. Elektronik Kontrol Ünitesine işlenmesi teknik olarak mümkünse yetkili servis tarafından yapılması ve yapılan değişikliklerin kayıt altına alınması sağlanmalıdır. Bu sistemlerde kullanılan tüm filtreler, orijinal yedek parça olmalı ve bu denetlenmelidir. Her gün sonunda filtreler tekniğine uygun temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Araç içindeki havayı temizleyen iç filtreler araç üreticisinin tavsiyelerinden daha sık değiştirilmelidir. Pandemi sürecinde iç filtre değişimi şehirlerarası ve turizm araçlarında her 45 günde bir, şehir içi toplu taşıma araçlarında ise her 30 günde bir yapılmalıdır. Pandeminin yayılmasını engelleyici önlem olarak araçlara daha az yolcu alınması amacıyla metre kare başına yolcu sayısı yeniden belirlenmelidir. Şehir içi toplu taşıma araçlarında en az 1 metre fiziksel mesafenin sağlanması gerekmektedir” diye konuştu.

MMO Konya Şube Başkanı Dr. Altun, devletin korona virüs salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için canla başla çalışarak, uygulanacak bütün tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için gece gündüz eylem halinde bulunduğunu, bu konularda bütün tesislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev almaya ve teknik destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.