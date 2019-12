MMO Konya ?ubesinden ?yelerine plaket

y?l?n? dolduran ?yeleri onurland?rmak ad?na plaket t?reni d?zenlendi.

MMO Konya ?ubesi taraf?ndan ger?ekle?tirilen ve geleneksel hale gelen, meslekte 25, 40 ve 50. y?l?n? dolduran ?yeleri onurland?rmak amac?yla plaket takdim t?reni ger?ekle?tirildi.

Bir otelde d?zenlenen programda konu?an MMO Konya ?ube Ba?kan? Dr. Aziz Hakan Altun ilk olarak, ?35 milyon Uygur T?rk? karde?lerimize yap?lan ?in zulm?n?, i?galci ?srail devletinin Filistin'de yapm?? oldu?u ter?r? ve d?nyada M?sl?man karde?lerimize yap?lan her t?rl? zulm? lanetliyorum? dedi.

?Bu projelerde s?z hakk? verilmesi laz?m?

Konya'da bir ?ok mimar ve m?hendis ofislerinin bulundu?unu belirten Altun, bunlar?n i?erisinde d?nya ?ap?nda i?ler yapabilen, yurt d???nda ve T?rkiye'de farkl? illerde i? yapabilen, kendini kan?tlam?? m?hendis ofislerinin de yer ald???n? s?yledi. Altun, ?Biz tabi Konyal? oldu?umuz i?in Konya'n?n ruhunu, k?lt?r?n?, tarihini, sosyo-ekonomik yap?s?n? kimse bizden daha iyi bilmemektedir. Ama ?zellikle son y?llarda bakt???m?zda Konya belediyelerimiz kamuya ait projelerde ve proje uygulamalar?nda ?ehir d???ndan mimar ofislerini veya m?hendis ofislerini tercih etmekte. ?lkemizin son y?llarda ya?am?? oldu?u ekonomik durumu hepimiz bilmekteyiz. Biz Konyam?z'da d?nya ?ap?nda mimar veya m?hendis ??kartmak istiyorsak ilk ?nce kendi evlatlar?m?za yeti?mesi i?in bu projelerde s?z hakk? verilmesi laz?m. Bundan dolay? da belediyelerimizden art?k ?ehir d???ndaki mimar veya m?hendis ofislerine i? vermelerinden ziyade bizim ?yelerimizin veya meslek grubundaki arkada?lar?m?z?n yeti?mesi i?in Konyal? mimar, m?hendis ve ?ehir planlay?c?lar?n? tercih etmelerini buradan temenni ediyorum? ?eklinde konu?tu.

T?rkiye'nin kalk?nmas? i?in eme?i olan b?t?n meslekta?lar?na te?ekk?r eden Altun, ??lke olarak, T?rk milleti olarak bin y?ld?r biz bu topraklarda ya??yoruz ve bin y?ld?r da bu topraklarda m?cadele vermekteyiz. Zaman? geldi; ?a? a?t?k, ?a? kapatt?k, yeri geldi; tam bitti denildi?i esnada Kurtulu? Sava?? gibi b?y?k bir m?cadele verdik ve yeniden do?duk. Biz T?rk milleti tarihine bakt???m?z zaman bu kadar m?cadeleye ra?men de?i?meyen tek ?ey devlet olma bilinci ve millet olma ?uurudur. Bu ?uuru bizlere aktaran, bu ?lkenin kalk?nmas?nda b?y?k eme?i olan, girdi?i sekt?rde en iyisini yapmaya ?al??an, meslekte 50, 40 ve 25. y?l?n? dolduran duayenlerimize te?ekk?r ediyorum, bundan sonraki hayatlar?nda da ba?ar?lar diliyorum? ifadelerini kulland?.

"?lke kalk?nmas?nda b?y?k eme?i ge?mi? t?m makine m?hendisi arkada?lar?m?z? kutluyorum"

Konya Vali Yard?mc?s? Fazl? Akg?n ise, Atat?rk'?n 1923'te kurdu?u ve geli?erek bu g?nlere kadar gelen T?rkiye Cumhuriyeti'ni, bug?nlerden al?p ?ok daha ileriye g?t?rmenin en ana fakt?r?n?n ?lkeyi sanayile?tirmekten ge?ti?ini dile getirdi. Akg?n, ?Gerek fabrikalar?n yap?m a?amas?nda gerekse fabrikalar? bitirip ?retim a?amas?na ge?ti?imizde ?ok ?nemli bir unsur var; i?te o da makine m?hendisleri. Gerek kurulu?ta gerekse ?retim a?amas?nda bu meslek mensuplar?n?n katk?lar?n? hepimiz ?ok a??k bir ?ekilde g?rmekteyiz. Ben bu ama? do?rultusunda bug?ne kadar ?lke kalk?nmas?nda b?y?k eme?i ge?mi? t?m makine m?hendisi arkada?lar?m?z? kutluyorum? diye konu?tu.

Konu?malar?n ard?ndan meslekte 25, 40 ve 50. y?l?n? dolduran ?yelere plaketleri protokol ?yeleri taraf?ndan verildi. Program, g?n?n an?s?na toplu hat?ra foto?raf? ?ekilmesinin ard?ndan sona erdi.

Programa, Konya Vali Yard?mc?s? Fazl? Akg?n, MMO Konya ?ube Ba?kan? Dr. Aziz Hakan Altun, Konya Ticaret Odas? Ba?kan? Sel?uk ?zt?rk, Konya Sanayi Odas? Ba?kan? Memi? K?t?kc?, Bilim, Sanayi, Teknoloji ?l M?d?r? Vehbi Konarl?, di?er oda ba?kanlar?, oda ?yeleri, ?yelerin aileleri ve ?ok say?da davetli kat?ld?.