Mobil Trafik Eğitim Tırı ile ilkokul öğrencileri trafik bilinci kazanıyor

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile ilkokul öğrencilerini trafik konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan ‘‘Mobil Trafik Eğitim Tırı'' Konya'ya geldi. Türkiye turuna Konya'dan başlayan eğitim tırının ilk durağı ise merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Kemal Rızvanoğlu İlkokulu oldu.

Trafik polisleri tarafından tır içerisinde modernize edilmiş mobil sınıfta öğrencilere trafik kuralları ve trafik işaretleri anlatılıyor. Çocuklar için daha ilgi çekici anlatımlarla çocuklarda farkındalık oluşturuluyor. Emniyet kemeri kullanmanın önemi şarkılarla vurgulanıyor. Öğrencilere anlatılan trafik kuralları özel olarak hazırlanan trafik parkurunda uygulamalı eğitimle perçinleniyor. Öğrenciler 4 tekerli pedallı araçlarla hem keyif alıyor, hem de trafiğe çıkmış hissi yaşıyorlar. Parkurda pedal çeviren öğrencilere trafik polisleri eşlik ediyor. Trafikte karşılaşılabilecek durumlara karşı uyarılıyor. 2019 yılında hayata geçirilen proje ile Mobil Trafik Eğitim Tırının 40 bin ilkokuldaki yaklaşık 6 milyon öğrenci ile buluşturulması hedefleniyor. Konya'da Kemal Rızvanoğlu İlkokulu ile başlayan eğitimler Şehit İbrahim Betin İlkokulu ile sona erdi. İkinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine ağırlıklı olarak verilen eğitimlerde yüzlerce öğrenciye trafik farkındalığı kazandırıldı. Mobil Trafik Eğitim Tırının bir sonraki durağı ise Afyonkarahisar.