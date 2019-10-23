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Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın Müslüman oldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın, Müslüman oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın, Müslüman oldu.


Akşehir ilçesinde Moldava asıllı Aliona Küpelioğlu (43) bir arkadaşının verdiği Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, vatandaşı Ludmila Bostan (44) ise araştırarak Müslüman olmaya karar verdiklerini söyledi. Romanya asıllı Jenica Nastorica (43) ise şahit olduğu Müslüman örf, adet ve geleneklerinden etkilendiğini belirtti. 2015 yılında Manavgat'ta Müslüman olan arkadaşları Nehir (Natalia) Bordarciuc (34) ile Akşehir Müftülüğüne gelen Moldava asıllı Aliona Küpelioğlu, Ludmila Bostan ve Romanya asıllı Jenica Nastorica işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın yaptığı ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Aliona Küpelioğlu “Zehra”, Ludmila Bostan “Leyla” ve Jenica Nastorica da “Sevgi” isimlerini aldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ihtida merasimi; İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verilmesi ve Kelime-i Şehadet getirilerek dua edilmesiyle son buldu. İhtida belgelerinin takdimi sonrasında müftülükçe, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi.


İslamiyet'i seçen Zehra Küpelioğlu, Leyla Bostan ve Sevgi Nastorica; Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ve bu dini yaşarken huzur bulacaklarına inandıklarını söyledi.

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