Moritanyalı Belediye Başkanı'ndan Başkan Altay'a ziyaret

Moritanya Arafat Belediye Başkanı El Hassen Ould Mohamed, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Konya'ya hoş geldiniz. Konya ve Arafat birbirine uzak iki şehir olsa da gönüllerimiz birbirine çok yakın. Coğrafyanın huzuru ve mutluluğu için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu ziyaretin de kardeşliğimizin daha da gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Arafat Belediye Başkanı El Hassen Ould Mohammed de Selçuklu ve Arafat'ın 2014'te kardeş şehir olduklarını hatırlatarak, “Siz, Selçuklu Belediye Başkanı iken Arafat şehrimiz ve Selçuklu kardeş şehir olmuştu. Şimdi burada bulunmanızdan da memnun olduk. Bunun iki şehir arasındaki kardeşlik ile işbirliğine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni göreviniz ve adaylığınızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretin sonunda misafirine günün anısına Mesnevi ve çini sikke takdim etti.