Motodrag şampiyonu patrona silahlı saldırı anı kamerada

Konya'da sahibi olduğu eğlence mekanında çalışan birisi tarafından çorbacıda vurulan motodrag şampiyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü sabah erken saatlerde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi bulunan bir çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında Türkiye Motodrag Şampiyonasında şampiyon olduğu öğrenilen eğlence mekanı sahibi Mustafa Adım (43), arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya geldi. Burada arkadaşlarıyla oturduğu sırada Mustafa Adım'ın çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf S., çorbacıya gelerek Adım'a yanında bulunan tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Adım yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Adım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, yaptığı incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren Yusuf S'yi kısa sürede yakaladı. Yusuf S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yusuf S'nin çorbacıya gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Yusuf S'nin çorbacıya gelerek yanında bulunan tabancayı çıkartıp masada oturan Mustafa Adım'a ateş ettiği ve açılan ateş sonrası Mustafa Adım'ın iş yeri bahçesine kaçtığı sırada da şüphelinin ateş ettiği görülüyor.