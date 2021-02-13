Motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi, Seydişehir ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün Beyşehir'de bir evin önünden motosiklet çalan Hüseyin S., gittiği Seydişehir ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi Hüseyin S., Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.