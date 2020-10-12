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Motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ereğli ilçesi İvriz yolu üzeri Belceağaç mevkisinde bir market önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 42 ETR 02 plakalı motosiklet, aynı yöne gitmekte olan H.K.D. yönetimindeki 42 V 5173 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü B.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklette yaralanan 2 kişi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü B.B'nin 2.06 promil alkollü olduğu öğrenildi.


Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan hafif ticari aracın arkasından kayan motosiklet ve 2 kişinin yere düşmesi yer alıyor. Yere düşen 2 kişi hemen ayağa kalkıyor.

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