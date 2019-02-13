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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Hamidiye Mahallesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. yönetimindeki plakasız motosiklet, sanayi sitesinde seyir halindeki 42 H 1457 plakalı hafif ticari aracın sol arka kapısına çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle yere savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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