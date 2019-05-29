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Motosikletten düşen çocuk hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir yakınının motosikletini çalıştırarak hareket ettiren 9 yaşındaki çocuk, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir yakınının motosikletini çalıştırarak hareket ettiren 9 yaşındaki çocuk, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Celep Mahallesinde bir yakınına ait motosikleti çalıştırıp gezmek isteyen 9 yaşındaki S.K., direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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