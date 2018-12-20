Muhammet Yürükuslu ismi Aşkan Spor Tesisinde yaşayacak

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Aşkan Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen spor tesisine genç yaşta hayatını kaybeden Konyasporlu Muhammet Yürükuslu'nun ismi verildi.

Meram Belediyesi tarafından Aşkan Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen spor tesisine Konyaspor'un şampiyon olan kadrosunda yer alan ve geçtiğimiz yıl genç yaşta hayatını kaybeden Muhammet Yürükuslu'nun ismi verildi. Konyaspor altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki genç futbolcu Muhammet Yürükuslu geçirdiği beyin kanaması sonucu Şubat ayında hayatını kaybetmişti.

Tüm spor camiasını duygulandıran karar ile ilgili olarak bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, sporu özendirmeyi kendilerine gaye edindiklerini belirterek, böyle bir vefa göstergesini de bu gayede atılmış adımlardan biri olarak gördüklerini ifade etti. Meram'da doğup büyüyen Yürükuslu'nun genç yaşına rağmen örnek bir kişilik olarak hafızalarda yer edindiğini ve yeni nesile ilham kaynağı olacağını düşündüklerini kaydeden Başkan Toru, “Bu vesileyle tekrar Muhammet kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

“Tesisimiz, stadın yıkılmasından sonra doğan boşluğu dolduracak”

Eski stadın yıkılmasıyla birlikte Meram bölgesinde sportif alan ihtiyacının ortaya çıktığını kaydeden Başkan Toru, “Buna bağlı olarak Aşkan Mahallesi, Yaka Mahallesi, Melikşah Mahallesi başta olmak üzere tüm Meram'a hitap edecek şekilde toplamda 12 bin 400 metrekarelik alandaki park ve sportif tesislerle ilgili çalışmalarımızda sona gelindi. Tesisimizin 4 bin metrekarelik kapalı alanında ise bekleme salonları, yedi kulvarlı okçuluk alanı, kapalı tenis kortları, badminton alanı, bay ve bayanlar için ayrı fitness salonları yer alıyor. Tesisimiz, iki ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak. İçinde tenis kortları, badminton, squash, basketbol sahaları, yürüyüş parkurları, kameriyeler ve sosyal tesis ile birlikte bu bölgenin sportif ihtiyacını büyük ölçekte karşılayacak” diye konuştu.

“Sağlıklı toplum ve sağlıklı bireyler için önce spor”

Toplumsal ve bireysel sağlık bakımından sporun insan hayatında olmazsa olmazların başında geldiğini belirten Başkan Toru, “Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için herkesin her yaşta spor yapması gerekiyor. Gençlerimizin sporu sevmeleri açısından böyle tesisleri önemsiyoruz. Sportif alanda başarıların başlangıç noktası da bu tür tesisler oluyor. Biz de Meram Belediyesi olarak bölgemizdeki spor alanlarının sayısını artırmak için yeni projelerle halkımızın huzurundayız. Bu tesislerimizden biri de Aşkan Mahallemizde yapımı tamamlanan spor kompleksimiz. Aşkan Muhammet Yürükuslu SporTesisi'nin Meram'a hayırlı olmasını dilerken başarılı sporcuların keşfinde ve yetiştirilmesinde vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.