Muharrem İnce Konya'da

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' ziyaretleri kapsamında Konya'ya geldi.

Muharrem İnce, Mevlana Meydanı önünden başlayan Konya programında Mevlana Caddesi boyunca esnaf ve vatandaşları selamlayarak fotoğraf çektirdi. İnce, Mevlana Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu, çalışmalarını anlattı. Programlarda finansmanın nasıl sağlandığı sorusuna cevap veren İnce, "Memleket Hareketi'nin kurucular kurulu olarak 50 kişiyiz. Bir depo benzin 3 bin lira. Bir depo benzinle de bin kilometre gidiyorsunuz. 50 kişi birer depo doldursa 50 bin kilometre yapar. Dünyanın da çevresi 40 bin kilometre. Yani dünyayı birer depoyla dolaşsak 10 bin kilometre de artar. İmece usulü her birimiz sırayla, zaten 50 günde bir kere geliyor sıra, depoyu dolduruyoruz. Emek harcıyoruz, para harcamıyoruz. Zenginler kulübü de değiliz. Yardımlaşan, imece usulüyle bunu çözmeye çalışan gönüllüleriz. Her seçiş bir vazgeçiştir. Biz rahatı seçmedik, zoru seçtik. Şırnak'a da gittik, Hakkari'ye de gittik, Konya'ya da gittik, Artvin'e de gittik. 81 vilayetin 81'ini de gezeceğiz. Arkamızda kimse yok. Onlar uydurulan palavralardır. Alışkınlardır ona demek ki onlar. Arkalarında şu sponsor bu sponsor diyenler. Onlar bu işlere alışkın tipler demek ki. İşte arkadaşlarımın bu haftaki nöbetçileri burada. İçimizde en gencimiz 18 yaşında bir üniversite öğrencisi. Mesleğinde uzman insanlar. Her biri kendi mesleklerinde kendini ispat etmiş arkadaşlarım. Hep birlikte dayanışma ruhuyla Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz” dedi.