Muhasebeciler “Ticari Ahlak” konulu seminerde buluştu

Düzenlenen seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, düzenlenen seminerin diğer seminerlerden farklı olarak manevi bir havası olduğunu belirterek, “Malumunuz ticari anlamda sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte birbirimize daha çok destek olmalı ve kenetlenmeliyiz. Maalesef şükür kelimesinin anlamını unuttuk. Ziyaretlerimizde ticaretle uğraşan mükelleflere gittiğimizde ortak cevap olarak piyasa çok kötü gibi tepkiler almaktayız. Bu anlamda da, seminerimizde bu konuların üzerinde duracağız ve gerekli bilgileri alacağız” dedi.

Başkan Özselek, son günlerde muhasebecilerin gündemini çokça meşgul eden poşet beyannamesi ile ilgili olarak, “Poşet Beyannamesi bizleri ilgilendirmemesine rağmen yine bizim sorumluluğumuza verildi. Durum böyle olunca sizleri bilgilendirmek istiyoruz ancak üst mercilerden gerekli bilgiye ulaşamamaktayız. Üst birliğimiz TÜRMOB bu konu üzerinde görüşmelerine devam etmekte, bizlerde onların görüşmeleri neticesinde konuyla alakalı sizleri bilgilendireceğiz” diyerek konunun üst makamlarca hala bir çözüme ulaştırılamadığının altını çizdi.

Açılış konuşmasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse sunumunu gerçekleştirdi. Rektör Köse, “Bu programı tertip eden Konya SMMMO Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün burada helal kazanç, ticaret ahlakı, günlük hayatta kazançlarımızın uygunluğu konularında bazı ana konuları satır başlarıyla ifade edeceğim. Seminerimizin sonunda zaman kaldığınca müzakere ederek, sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen seminer ile Mali Müşavirler ticaret ahlakı ve helal kazanç konularında bilgilendirildi. Program, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'ye plaket takdiminin ardından sona erdi.