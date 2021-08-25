Muhtardan mahallesindeki başarılı öğrencilere ödül

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mahalle muhtarı, mahallesinde yaşayan ve Fen Lisesi'ni kazanma başarısını gösteren öğrencileri bir aylık muhtar maaşıyla aldığı hediyelerle ödüllendirdi.

Kent merkezinde TOKİ konutlarının yer aldığı Avşar Mahallesinin Muhtarı Yasin Sünbül, bir aylık muhtar maaşıyla satın aldığı çeşitli hediyelerle mahallesindeki TOKİ Ortaokulu'nda öğrenim görürken Fen Lisesini kazanan 8 öğrenciyi birden sevindirdi. Okulda 40 öğrencinin LGS'ye girdiğini ve 8 öğrencinin ise Fen Liselerini kazandığını vurgulayan Muhtar Sünbül, ortaokulunun bu başarısıyla Beyşehir'de devlet okulları içerisinde birinci olduğunu hatırlatarak, "Fen liselerini kazanan her öğrencimize 1'er powerbank, kulaklık ve parfüm seti hediye ettim. Yolları açık olsun, başarıları daim olsun. İnşallah, geriden gelen öğrencilerimize de bu başarılarıyla örnek olsunlar istiyorum. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan yarınlarımızın mimarı gururumuz olan gençlerimizi mahalle muhtarı olarak karınca kaderince ödüllendirmek istedim. Bu anlamda, TOKİ Ortaokulumuzun değerli idarecilerine, öğretmenlerine ve tüm eğitim kadrosuna ve ayrıca velilerine bu başarıdaki katkı ve desteklerinden ötürü de teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TOKİ Ortaokulu Müdürü Mehmet Telli, başarılı öğrencilere hediyelerini verirken Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sünbül'e bu örnek davranışından dolayı teşekkür edere, “Okulumuzdan bu yıl Fen Lisesini kazanan öğrencilerimize mahalle muhtarımız Yasin Sünbül'ün katkıları ile ödüllerini takdim ettik. Eğitime verdiği destek ve katkıdan dolayı muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca yüzde 20'lik Fen liselerini kazandırma başarısı ile Beyşehir'in en iyisi olan okulumuzun tüm paydaşlarına da tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.