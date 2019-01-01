Mum imalatı yapan iş yerinde yangın

Konya'da mum imalatı yaptığı öğrenilen bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10502 Sokak üzerinde bulunan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Serdar Karakaya, mum imalatında kullandıkları kazandan duman çıktığını fark etti. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının mum imalatında kullanılan kazanın içerisinde bulunan yağın yanması sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.