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Musa Çağıran, Konyaspor'da

Konyaspor, son olarak Alanyaspor’da top koşturan Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, son olarak Alanyaspor'da top koşturan Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Konyaspor, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile anlaştı. Çağıran, kendini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık imzayı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde attı.


Süper Lig'de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, Konyaspor'da 28 numaralı formayı terletecek.

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