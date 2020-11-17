MÜSİAD EXPO'da Konya rüzgarı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası MÜSİAD EXPO 2020, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 18 Kasım Çarşamba günü TÜYAP'ta açılıyor. MÜSİAD EXPO'da MÜSİAD Konya üyesi 15 firma katılımcı olarak yer alıyor.

MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO, 18 - 21 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece - İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Pandemi tedbirlerine ve TSE Covid-19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde hem fiziksel hem online olarak hibrit yapılacak MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, yurt içi ve yurt dışından on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. MÜSİAD EXPO'nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400'e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden iş insanı, siyasetçi ve bürokratın katılım göstermesi bekleniyor. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya, 95 ülkenin temsil edileceği MÜSİAD EXPO'da dünya ekonomisinin geleceği, bölgesel iş birlikleri ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolunda önünü açacak faiz dışı projelerin tanıtımı en önemli gündem maddelerini oluşturacak.

Bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi düzenlenecek. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi koordinasyonunda hayata geçirilecek etkinlikte, 100'ün üzerinde fahri konsolos, ziyaretçilerle bir araya gelecek. MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı düzenlenen 24. Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) bu seneki başlığı Virüs Ekonomisi: Yeni Dünyada Ayakta Kalmak ve Gelişmek. Alanında uzman isimlerin katılacağı forumda, Covid-19 süreci ve sonrasına dair konular ele alınacak.

18. MÜSİAD EXPO'da MÜSİAD Konya Üyelerinden, ALP Raf Sistemleri, Elfatek Elektronik, Enka Süt, Güçal Alüminyum, Motus Otomotiv, Nogayt Endüstri, Orweld Elektronik, Rahim Yaman Yamanlar Ormanlar Ürünleri, Seiso Enerji, Sena Altınyıldız, Sirrac Aydınlatma, Yükselen Metal, Golda, Kayasu Enerji ve Özbey Yem katılımcı olarak yer alacak