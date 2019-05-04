MÜSİAD Konya Şubesinde 'İş Geliştirme Toplantısı' düzenlendi

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci, “Günümüz ekonomik koşullarında ticaret sınırımızı sürekli genişletmemiz gerekmektedir. Ticaretimizi geliştirmek, yeni pazarlar bulabilmek ve bu pazarlara girebilmek adına elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ticaret çemberimizi geliştirirken önce şehrimiz, yakın illerimiz, akabinde ülkemiz için ticaret sınırlarını zorlamamız gerekmektedir. Bugün burada Anadolu'nun iki kadim şehri Konya ve Kayseri MÜSİAD üyelerinin arasındaki ilişkileri artırmak için bir aradayız” şeklinde konuştu.

Konya Başkanı Ömer Faruk Okka ise, “MÜSİAD Konya olarak, üyelerimizin ihracatlarını artırmaları adına gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmaların yanında, üyeler arasındaki ticareti artırmak için de çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada MÜSİAD'ın en eski ve en büyük iki şubesi olan Konya ve Kayseri üyelerinin buluşmasını gerçekleştiriyoruz. İki şubemiz de kuruluşundan itibaren, gerek şehirlerine, gerekse ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için birçok çalışmalar ve organizasyonlar gerçekleştirmiştir. Bugün de üyelerimiz arasında tanışma ve iş geliştirme amacına yönelik toplantımızı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından her iki şube üyeleri arasında sektörel B2B toplantıları gerçekleştirildi. Program, MÜSİAD Konya üyelerinin, Kayseri sanayi bölgelerinde saha ziyaretleri gerçekleştirmesi ile sona erdi.