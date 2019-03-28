MÜSİAD Konya'da hedef pazar Güney Amerika

MÜSİAD Konya, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte Güney Amerika'ya çıkarma yaptı.

17-23 Mart tarihleri arasında Güney Amerika Peru ve Şili Ülkelerine Ticaret Heyeti İş gezisi düzenlendi. 8 gün süren geziye, bilgi teknolojileri, dayanıklı tüketim ve mobilya, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, hizmet, inşaat çevre ve yapı malzemeleri, metal maden, lojistik, makine, otomotiv, sağlık, tekstil ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları katıldı.

İş gezisini değerlendiren MÜSİAD Ekonomik İlişkiler Komisyonu (MEKİK) Başkanı Ömer Karakuş, “14 kişiden oluşan heyetimiz ile Peru Lima Türkiye Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun, Ticaret Müşaviri Asım Aksoy ve Şili Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç ve Ticaret Müşaviri Elçin Edis'i ziyaret ederek ülkelerin ekonomik yapıları hakkında bilgi aldık. Heyetimiz Peru ve Şilili iş adamlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Heyetimiz, Büyükelçilerimizin nezdinde ticari anlaşma imzaladı. Bizler açısından oldukça sevindirici bir gelişmeydi. Bu anlaşmaların yanı sıra ciddi görüşmeler gerçekleştirdik. İkili temaslarımızın meyvelerini önümüzdeki günlerde alacağımıza inanmaktayım. B2B toplantılarının ardından saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Temaslarımız esnasında Güney Amerikalı iş insanlarına, Konya'mız, MÜSİAD'ımız ve MEKİK hakkında detaylı bilgiler verdik” dedi.

MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Hilmi Kağnıcı ise, “Şehrimizin ve ülkemizin ihracatını artırmak için faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda hem yurt dışına heyetler götürüyoruz, hem de yurt dışından heyetleri şehrimizde ağırlayarak ikili ilişkilerimizi en üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Peru ve Şili, Güney Amerika'nın parlayan iki yıldızıdır. Daha önceki dönemlerde Afrika kıtasını hedef seçmiştik. O bölgede oldukça yoğun faaliyetler yürüttük. Aynı zamanda Orta Asya'da Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan, Avrupa ülkelerinde ise Hollanda ve Almanya'ya iş seyahatleri gerçekleştirdik. Yaptığımız araştırmalarda ise Güney Amerika kıtasının ülkemiz için ciddi bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu tespit ettik. Bizim için oldukça önemli bir pazar olduğunu gerçekleştirdiğimiz bu temasla tescilledik. Peru ve Şili gibi ülkeler, Ülkemizin ticaret hacmini artırmaya yönelik ciddi bir giriş kapısıdır. Peru ve Şili'de ticaret hacmimiz oldukça düşük. Bunu artırmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Peru ve Şili ekonomisi, tarım sektörüne dayalıdır. Ülkemizin sanayisiyle mukayese edecek olursak, bizi 20 yıl geriden takip etmektedirler. Sanayilerindeki bütün ürünlerini ithal ederken, tarım ürünlerini ise ihraç etmektedirler. Biz ağırlıklı olarak, demir ve çelik ürünlerini ihraç etmekteyiz. Tarım alanında ise ceviz ithalatı yapmaktayız. Peru ve Şili, özellikle sanayideki ürünlerimizi ihraç etmede ciddi bir pazardır. Bu gezimizden önce, Peru Büyükelçisi Sayın Luis Alberto Campana Boluorte ve Şili Büyükelçisi Sayın Jose Manuel Silva Vidaurre'yi şubemizde ağırlayarak bir panel düzenledik. Amacımız Konyalı sanayici ve iş adamlarımızın dikkatini o bölgeye çekmekti. Şili ile serbest ticaret anlaşmamız bulunmaktadır. Bütün ürünlerimiz Şili'ye gümrüksüz girmektedir. Rekabet açısından oldukça avantajlıyız ve ürünlerimiz Peru ve Şili'de özel ilgi görmektedir” diye konuştu.