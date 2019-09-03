MÜSİAD Konya'nın konuğu Selçuk Öztürk oldu

MÜSİAD Konya'da her Cuma gerçekleştirilen programların bu haftaki konuğu, MÜSİAD Konya 4. Dönem Başkanı Selçuk Öztürk oldu.

Kızılören, Kuruçeşme Han Kervansarayında düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “MÜSİAD Konya olarak kuruluşundan bugüne her Cuma günü programlar gerçekleştiriyoruz. Bu dönem gerçekleştirilen hasbihallerde önceki dönem başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyeleriyle üyelerimizi bir araya getiriyoruz. Üyelerimiz arasında kaynaşmayı artırmanın yanı sıra o dönemdeki uygulamalarını, anektodlarını paylaşıyoruz. Bugün 4. Dönem Başkanımız Selçuk Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini ağırlıyoruz” dedi.

Başkan Okka'nın ardından sözü alan MÜSİAD Konya 4. Dönem Başkanı Selçuk Öztürk, “MÜSİAD'ın çatısı altında bizleri bir araya getirdiği için başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. MÜSİAD şubeleri arasında en etkin şube olarak faaliyetlerini sürdüren Konya şubesi, şehre büyük katkılar sağlamaktadır. Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak Kızılören Kuruçeşme kervansarayında düzenlenen 1343. Cuma toplantısında geçmişten günümüze birlikteliğin ve beraberliğin önemine bir kez daha vurgu yapılmıştır. Ülkemizin geçirdiği zor zamanlarında birçok savrulmalar olmasına rağmen MÜSİAD Konya, dirayeti ile hep ayakta kalmıştır. Kuruma emeği geçen çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, ahirete hicret edenleri de rahmetle yad ediyorum. MÜSİAD çatısı altında 28 Şubat gibi zorlu bir dönemi beraber atlattık. Faaliyetlere, özellikle de Cuma toplantılarına hiç ara vermedik. Samimiyet ve sağlam temeller üzerine kurulmuş birlikteliğimiz ile tüm bu badirelerin üstesinden geldik. Kurumlarımız iş birliği içerisinde çalışmaya devam etti. MÜSİAD'ın Ekonominin gelişmesi için ciddi katkıları oldu” dedi.

Önceki dönem yönetim kurulu üyelerinin hatıralarını anlattıkları ve güncel ekonomik konular hakkında görüş alışverişi ile devam eden toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.