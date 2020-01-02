MÜSİAD'ta Konya'nın 2020 projeleri masaya yatırıldı

MÜSİAD Konya Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, “Konya iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak, zaman zaman bir araya gelerek, şehrimizin ve ülkemizin güncel konularını değerlendiriyoruz. Bu yılın ilk toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'i ve Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı Bey'i misafir ederek, Konya'mızın 2020 projelerini masaya yatırdık, şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için nelerin yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “MÜSİAD Konya şubemizin ev sahipliğinde AK Parti İl Başkanımız, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası başkanlarımız ile iş adamları dernek, vakıf ve birlik başkanlarımızla 2019 yılını değerlendirerek 2020 projelerini istişare ettik. Şehrimiz için bereketli geçen 2019 yılının ardından 2020 yılında da çok önemli yatırımları iş dünyamızla birlikte hayata geçireceğiz. Konyalı iş insanlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz her zaman Konya'mızın, insanımızın ve ülkemizin yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Konyamız, 2 milyar dolar civarında ihracatıyla, dev belediyecilik yatırımlarıyla, dünya çapında etkinliklere ev sahipliği ile geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor. Bunda iş dünyamızın büyük katkısı var. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, TOBB Başkan Yardımcısı ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, KOMÜT Başkanı Adem Bulut, ASRİAD Başkanı Mustafa Balta, DERSİAD Başkanı Musa Özkan, GİV Başkanı Fatih Ceylan, İpekyolu Derneği Başkanı Tahir Şahin, KONSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, TÜMSİAD Başkanı Ahmet Şerce, TÜRSİAD Başkanı Mahmut Çınar, KONTİMDER Başkanı Ahmet Yasin Bilen, Ekonomi Kulübü Başkanı Osman Bağcı ve SELSİAD Başkan Yardımcısı Kemal Türkoğlu katıldı.