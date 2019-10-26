Müslüman olan İngiliz grup Konya'da eğitim alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cambridge Central iş birliğiyle, İngiltere'de yaşayan ve Müslüman olan 8 kişi, Hazreti Mevlana, İslam Sanatları, Kuran-ı Kerim dersleri almak ayrıca Konya'nın tarihi, kültürel ve turistik güzelliklerini görmek amacıyla Konya'ya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Diyanet Merkezi'nin İmamı Ali Tos rehberliğinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelen grup Konya'yı çok sevdiklerini belirterek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti.

Başkan Altay da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “En önemlisi hayata geçirilen bu programın sahiplenilmiş olması ve bundan sonra da başka Müslümanlara faydalı olmak için bir başlangıç olarak düşünülmesi. Hazreti Mevlana'nın ‘Bir mum başka bir mumu yakmakla ışığından bir şey kaybetmez' şeklinde bir sözü var. Biz bir mum yakmış oluyoruz. İnşallah onlar da başka mumlara ışık verirler. İslamiyet'le müşerref olmaları onlar için büyük bir müjde. Hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Altay, 8 kişiden oluşan heyete İngilizce Mesnevi hediye etti.

Mustafa Uslu

