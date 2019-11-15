Mustafa Ak: “SOBE Vakfımız ülkemiz için örnek model olarak görülmektedir"

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Başkanı Mustafa Ak, Türkiye'de örnek model olarak yüzlerce otizmli bireye hizmet veren SOBE Vakfı ile ilgili çalışmalar konusunda bilgi vermek üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Dünya genelinde ve Türkiye'de hızla artış gösteren otizmli bireyler için farkındalık oluşturma ve onların sosyal hayata geçişlerini sağlama noktasında yüzlerce otizmli bireye ve ailelerine profesyonel hizmet veren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı çalışmaları Konya genelinde tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına tanıtılmaya devam ediyor. Bu kapsamda SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ve beraberindeki SOBE yetkilileri; Konya Eczacılar Odası, Konya Mimarlar Odası, Hizmet İş Sendikası Konya Şubesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Konya Baro Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ak, ziyaretlerde SOBE faaliyetlerinin sürdürebilirliği için destek istedi.

“SOBE ile Sosyal Sorumluluk Projesini En İyi Şekilde Yerine Getiriyoruz”

Yurtiçinde ve yurtdışında örnek model olarak kabul edilen SOBE Vakfı'nın, yüksek maliyetlerle yerine getirdiği çalışmaların sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Mustafa Ak, “Bu yolda bize verilen her bir destek çok kıymetlidir.Otizmle en iyi mücadele yolu yoğun eğitimdir. Özellikle küçük yaşta verilen eğitim çok önemlidir. Tesisimizi açtıktan sonra spor salonlarımızı, binicilik tesisimizi, havuzumuzu ve el becerilerinin geliştirildiği etkinliklerimizi faaliyete geçirdik. Bu iş normal bir eğitimden kat kat fazla bütçe gerektirmektedir. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfımız, sadece ilimiz için değil, ülkemiz için bir örnek model olarak görülmektedir. Tüm bu faaliyetlerin artarak devam edebilmesi için önemli desteğe ihtiyacımız var. Sosyal hayatın bir parçası olan bu çalışmalara toplumumuzun sahip çıkmasını istiyoruz, maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz” dedi.

SOBE Vakfı Başkanı Ak, gün boyu gerçekleştirdiği ziyaretlerde kurum başkanlarına, otizmle ilgili farkındalık oluşturma adına tasarlanan kurumsal logo takdim etti. Ak, ziyaret ettiği kurum başkan ve çalışanlarını otizmli bireyler yararına Konya'da ilk kez oynanacak olan “Süper İyi Günler” isimli tiyatro oyununa davet etti. “Süper İyi Günler” tiyatro oyunu 18 Kasım Pazartesi günü saat 20:30'da Selçuklu Kongre Merkezinde sahne alacak. Tiyatro oyunun bilet geliri SOBE'ye bağışlanacak.