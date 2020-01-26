Mustafa Armağan büyük Sultan Abdülhamit'i anlattı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ‘Tantavi Buluşmaları' kapsamında bir sunum gerçekleştiren gazeteci-yazar Mustafa Armağan, siyasi dehasıyla Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında dünya siyasetine damga vuran 2. Abdülhamit'i anlattı.

“Siyaseti, şahsiyeti ve dönemin şartlarını tüm Türkiye'ye anlatma mecburiyetimiz var”

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Mustafa Armağan, Mevlana ve Sadreddin-i Konevi'nin memleketi olan Konya'da önemli bir şahsiyeti anlatacağı için kendisini şanslı hissettiğini ve 2. Abdülhamid'i o dönemki siyasi politikalarından izlediği politikalara, şahsiyetinden tahttan indirildikten sonra yaşadıklarına kadar her yönüyle anlattı. Yürüttüğü akıllı siyaset sebebiyle onu, yaşadığı dönemde de şimdiki zamanda da hala affedemeyenlerin bulunduğunu belirten Armağan, “Onun yüksek şahsiyetini, dönemin şartlarını ve akıl dolu siyasetini tüm Türkiye'ye anlatmak mecburiyetimiz var. Hasta adam denilen Osmanlı Devleti ve milleti ayağa kaldırmak için canla başla mücadele etti. Demiryolları inşa etti, sağlık yatırımları gerçekleştirdi, eğitim alanında pek çok yatırım yaptı. Türkiye'nin önünü açacak hamleler yaptı. İslami fikri yeniden aşılamaya çalıştı. Bugüne damga vuran Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak gibi birçok şahsiyet onun döneminde ve onun eğitim sisteminden geçti” diye konuştu.

“Türkiye'ye bugün dahi kullanılan sağlıktan eğitime pek çok yatırım kazandırdı”

Bugün İslam adına bir şeyler biliniyorsa bunda Abdülhamit'in büyük katkısı olduğunu kaydeden Armağan sözlerini şöyle sürdürdü: “Açtığı binlerce okulla gençlerin okumasını sağladı. Osmanlı'da okuma-yazma oranı söylenenin aksine yüzde 40'lar gibi yüksek bir rakamda idi. 1901 yılında 894 bin nüfuslu Konya'da Rüştiye'de okuyan çocukların sayısı yaklaşık 79 bindi. Nüfusun yüzde 10'u okula gidiyordu yani. Bu oran pek çok ülkenin oranından fazla. Onun ülkeye kazandırdığı birçok yatırım hala kullanılıyor. Konya'da Mevlana Müzesinde bile onun izlerini görürsünüz. Sanayi Mektebi onun döneminin eserlerindendir. Teknolojiyi yakından takip edip onu ülkeye kazandırmanın mücadelesini verdi. Çanakkale ve 1. Dünya Savaşı gibi büyük vakıalarda da etkisini görürsünüz. Tüm bunların yanında takva sahibi bir insandır. Bu millet birini severse ne kadar iftira atılırsa atılsın onu sevmeye devam eder, birini de sevmezse de ne kadar anlatılırsa anlatsın onu sevmez. İşte bu, bu milletin ferasetidir. Abdülhamid'de bu milletin gönlünden sevgisi alınamamış isimlerden biridir.”

‘Abdülhamit'in Kurtlarla Dansı' başlıklı konferansa Konya Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Meram Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.