Mustafa Kavuş: “Bizleri başarılı kılacak halkın iradesi ve sağduyusudur”

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarına başlayan AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, bir taraftan teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunurken diğer taraftan da gerçekleştirilen ziyaretler ve toplantılarda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Her ne kadar seçim startının Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla Kapu Camisinde kılınan Cuma namazının ardından Hz. Mevlana ziyareti ve Mevlana Meydanı'nda yapılan basın açıklaması ile verilmiş olsa da kendilerinin aday tanıtım toplantısı sonrası vakit kaybetmeden Meram ilçe teşkilatı ile birlikte çalışmalara başladıklarını ifade eden Mustafa Kavuş, ilk günden itibaren İl ve İlçe Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kolları ile uyum içerisinde çalışmalara başladıklarını ve bu çalışmaların da gece gündüz demeden, yorulmadan seçim gününe kadar devam edeceğinin altını çizdi.

Seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile gerçekleştirdikleri resmi ve protokol ziyaretlerinin yanı sıra Dede Korkut, Derecamikebir ve Muradiye mahallelerinde düzenlenen ev toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve ardından da bölge esnafını ziyaret ettiklerini belirtti. Mahalle başkanları ile buluşarak mahallelerin taleplerini yerinde dinlediklerini de kaydeden Kavuş, çalışmalar kapsamında Lalebahçe, Gülbahçe, Yorgancı, Dere Aşıklar, Derecamikebir, Köyceğiz, Ayanbey, Durunday ve Selam mahalle başkanlarının katıldığı toplantıda ismi geçen mahallelerle ilgili istişarelerde bulunduklarını ve seçmenin nabzını yansıtan bilgiler aldıklarını söyledi. AK Parti olarak 2019 Yerel Seçimleri hazırlıklarına “Önce Millet Önce Memleket” sloganı ile başladıklarını daha sonra seçim stratejisinin ana omurgasının “Gönül Belediyeciliği” kavramına uygun şekilde oluşturulduğunu vurgulayan Mustafa Kavuş, “Meram İlçe Başkanımız Mustafa Dolular Bey ve partimizin diğer yetkili organları ile beklenildiği gibi iyi bir uyum sağlayarak çok kısa sürede sahaya adımımızı attık. İnşallah bu çalışma azmi, seçim akşamına kadar artarak devam edecek ve 31 Mart akşamı sandıktan çıkacak zaferle taçlanacak” dedi.

Son güne kadar sıkılmadık el girilmedik gönül bırakmadan çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Kavuş, “Bürokrasideki tecrübemiz bize halkın iradesine, dolayısıyla seçim bölgemiz olan Meramlı hemşehrilerimize rağmen hiçbir şey yapılamayacağını göstermiştir. Doğru olan da budur. Oy versin veya vermesin bu şehrin her bir ferdi bizim için değerlidir. Çünkü bizleri başarılı kılacak halkın iradesi ve sağduyusudur. Bizim onlardan başka sırtımızı dayayacağımız; Meramlı'dan ve halkımızdan başka kapısını çalacağımız makam yoktur” dedi.