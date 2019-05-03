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Mustafa Koyuncu Cami açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Parsana Yaylası Mustafa Koyuncu Cami’nin açılışını gerçekleştirerek vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Parsana Yaylası Mustafa Koyuncu Cami'nin açılışını gerçekleştirerek vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hayırsever Seyit Demirkesen tarafından yaptırılan Parsana Yaylası Mustafa Koyuncu Cami'nin açılışını gerçekleştirdi. AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ve Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve mahalle sakinleriyle birlikte Cuma namazı öncesi caminin açılışını gerçekleştiren Başkan Altay, namaz sonrası Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Vatandaşların mübarek Ramazan ayını tebrik eden Başkan Altay, Ramazan ayı öncesi açılışı gerçekleştirilen cami nedeniyle Hayırsever Seyit Demirkesen'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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