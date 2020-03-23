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Müstakil ev alev alev yandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, 01.00 sıralarında Cami Kebir Mahallesi Ebruh Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Savaş'a ait müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası yangın çıktı. Mahalle bekçilerinin yangını haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde kalan vatandaşların tahliye edilmesi sonrasında yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı olmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangında dumandan etkilenen ve sinir krizi geçiren Ayşe Gökkaya'ya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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