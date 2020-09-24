İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Karşıyaka Mahallesinde Ali Kavut'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sonrası eşyalar evle birlikte kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.